За неделю в РФ подожгли 5 военкоматов
Сообщается, что армия РФ укрепляется беларусский аэродром и военных в Приднестровье.
За последнюю неделю в России сгорело пять военных комиссариатов. О поджогах неравнодушных россиян рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.
Возгорания военкоматов произошли в населенных пунктах Ростовской и Рязанской областей, в Волгограде, Омске. Отметим, что в большинстве случаев неизвестные бросают в здания "коктейли Молотова".
Также генерал ВСУ сообщил о приведении в боевую готовность аэродрома в Гомельской области, а также о проверке личного состава в Приднестровье.
Ранее мы писали, что Минобороны РФ не считает буквы "Z" и "V" официальными воинскими символами. По мнению силовиков, они "не несут специальной нагрузки".
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