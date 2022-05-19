За неделю в РФ подожгли 5 военкоматов

Сообщается, что армия РФ укрепляется беларусский аэродром и военных в Приднестровье.

Военкомат в Пронске Рязанской области, который пытались поджечь ночью 15 мая. / Геращенко / Телеграм

За последнюю неделю в России сгорело пять военных комиссариатов. О поджогах неравнодушных россиян рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.

Возгорания военкоматов произошли в населенных пунктах Ростовской и Рязанской областей, в Волгограде, Омске. Отметим, что в большинстве случаев неизвестные бросают в здания "коктейли Молотова".

Также генерал ВСУ сообщил о приведении в боевую готовность аэродрома в Гомельской области, а также о проверке личного состава в Приднестровье.

Ранее мы писали, что Минобороны РФ не считает буквы "Z" и "V" официальными воинскими символами. По мнению силовиков, они "не несут специальной нагрузки".