У южного побережья Италии затонул буксир: погибли люди

На данный момент известно о пяти погибших

Возле южного побережья Италии во время перетягивания понтона на маршруте между Италией и Албанией затонул буксир. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Известно, что буксир Franco P отправил сигнал тревоги вчера вечером, находясь примерно в 50 морских милях от города Бари. Об этом сообщили в итальянской береговой охране.

На данный момент сообщается о пяти погибших: найдены четыре тела, еще одно замечено в море. Береговая охрана доставит погибших обратно в Бари, которое находится на юго-востоке Италии.

Капитана тонувшего буксира ночью спасло хорватское судно во время спасательной операции, которая проходила в очень бурном море.

Напомним, что Россия пытается достать с затонувшего крейсера ракеты и документы. На месте, где затонул российский крейсер Москва, работает специальный спасательный корабль Коммуна, спущенный на воду еще в 1912 году.

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