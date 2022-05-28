Пентагон принял решение о поставках в Украину MLRS - WSJ

Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS. Официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что реактивные системы залпового огня, или MLRS, были главным запросом со стороны украинских политиков и дипломатов в последние недели.

Источники в Пентагоне также сообщают, что передача MLRS является частью более крупного пакета военной помощи для Украины.

Это пусковая система на бронированном легком грузовике, которая управляемыми боеприпасами способна поражать цели на расстоянии до 300 километров. РСЗО отличаются убойной силой снарядов, калибром и дальностью ведения огня.

Ранее сообщалось, что Пентагон подписала контракт стоимостью 687 млн долларов на приобретение переносных зенитных ракетных комплексов Stinger для пополнения запасов, которые существенно уменьшились после оказания помощи Украине.

С конца февраля США поставили Украине почти 24 тысячи тонн военной техники и боеприпасов. Тяжелые транспортные самолеты, как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 486 рейсов в Европу. Кроме того, были задействованы 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.