Китай дождется, что РФ упадет ему на стол - украинский генерал

По мнению силовика, КНР выиграет по всем направлениям при условии ослабления России в войне.

Китай может радоваться тому, что Россия ослабляется в войне против Украины / Forbes

Китай займет лидирующую позицию в случае ослабления России в войне против Украины. Такую теорию высказал украинский генерал в комментарии OBOZREVATEL. Силовик пожелал остаться анонимным.

По мнению военного, КНР дождется падения России.

"Чтобы понять позицию Китая, надо углубиться в концепцию конфуцианства, буддизма, вспомнить слова Мао Цзэдуна, сидевшего на берегу реки Янцзы. Рано или поздно он дождется того, что она Россия сама упадет ему на стол," - отметил генерал.

Силовик считает, что Китаю все равно на Украину и остальной мир. В Поднебесной могут даже радоваться происходящему, ведь идет ослабления его врагом - РФ и США.

"Китай маневрирует, наблюдает, сидит и радуется тому, что происходит, поскольку ослабляются два его самых опасных врага – РФ и США. Он верит – и не без оснований – что в будущем он сможет управлять половиной мира," - предположил военный.

Отметим, что позиция Китая в войне РФ против Украины действительно неоднозначная. США пригрозили стране санкциями, так как заметили поддержку ВС России. При этом Украина предложила китайцам стать одним из гарантов безопасности.

Владимир Зеленский ранее отмечал, что его устраивает данная позиция Пекина. Президент Украины сомневается, что Китай может как-то повлиять на Путина.

Ранее мы писали, что военные Украины отбросили врага с трассы "Лисичанск-Бахмут". Дорога жизни для Луганщины теперь менее интенсивно обстреливается, что позволяет доставлять гуманитарные грузы в регион.