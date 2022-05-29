ВСУ отбросили россиян с трассы Лисичанск -Бахмут - Гайдай

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что заявления кадыровцев о "взятии города" - фейк.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что россияне находятся в отеле "Мир" на окраине Северодонецка, однако вглубь города продвинуться не могут. Поэтому слова Кадырова и его бандитов о якобы взятии города не соответствуют действительности. Об этом губернатор рассказал в эфире телемарафона.

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Глава ОВА подчеркивает, Северодонецк находится под контролем Украины. Россияне не имеют успеха.

"Кадыров лжет, его тик-тиктокеры - это сплошное позорище," - объясняет Гайдай.

Также ВСУ выгнали россиян из Тошковки и закрепились на позициях. Сергей Гайдай подчеркнул, что на Северодонецком направлении есть подкрепление.

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На Попаснянском направлении возле Комышевахи ВСУ отбросили врага на 2 километра. Таким образом трасса Лисичанск-Бахмут меньше обстреливается врагом. Гуманитарные грузы едут на подконтрольную территорию.

Ранее мы писали, что ОК "Восток" сообщает, что штурм Северодонецка не является эффективным. По мнению военных, оккупанты там и не научились штурмовать города.