Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой России в понедельник 30 мая.
"В понедельник у меня будут телефонные звонки как [с президентом] России, так и [с президентом] Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган в интервью турецким журналистам после возвращения из Азербайджана. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, президент Турции отметил, что ситуация с каждым днем развивается "в более негативном ключе", тем не менее он надеется, что Киев и Москва как можно скорее придут к согласию и конфликт закончится миром.
Ранее Эрдоган заявил, что хочет, чтобы война России с Украиной закончилась как можно быстрее.
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