Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Среди гарантов Киев видит страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Президент Польши Анджей Дуда официально подтвердил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом он рассказал в интервью журналисту CNN.

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По его словам, для этого лишь нужно, чтобы Киев официально обратился с таким предложением, а также были установлены соответствующие условия мирного договора.

"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты - да, Польша будет участвовать в этом", - сказал Дуда.

Для Польши как для соседней страны этот вопрос довольно принципиальный и желательный, считает Дуда..

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.