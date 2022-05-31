Боррель призвал Евросоюз стать серьезной военной силой

Война в Украине показала, что мягкой силы недостаточно

Европейский союз должен быть серьезной военной силой, поскольку война в Украине показала, что мягкой силы недостаточно. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого цитирует Corriere.

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"То, что мы усвоили на основании войны в Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильным гражданским государством, ЕС также должен быть серьезной военной силой", - отметил Жозеп Боррель.

Также глава дипломатии ранее заявлял, что война России против Украины может затянуться, а российские оккупанты еще больше усилят агрессивность своих действий.

На фоне войны России против Украины Боррель отметил, что Европейскому Союзу нужны Европейские вооруженные силы для собственной защиты. Сейчас запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.

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