Президент Беларуси ранее опровергал причастность своей страны к российско-украинской войне.

Лукашенко наградил КГБ-шников за участие в войне в Украине / Телеграм

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко провел награждение работников КГБ за проведенную "успешную спецоперацию в Украине". Об этом заявляет пресс-служба Лукашенко "Пул Первого".

ОтметимЮ что мероприятие прошло совершенно секретно. Однако за что именно награды - неизвестно. Отметим, что в апреле лидер РБ заявлял о неком "освобождении задержанных в Украине граждан Беларуси". Лукашенко заявлял о "захваченных" машинах, полторы тысячи беларусских вагонов и до сотни водителей фурами.

"Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили," - сообщало ИА "Белта".

Отметим, что Лукашенко всячески сопротивляется в вопросе причастности к войне в Украине. Президент отрекается от конфликта, при этом ракеты продолжают лететь с территории РБ на украинскую землю.

Ранее мы писали, что испанский евродепутат заявляет, что война в Украине - это не оккупация Россией, а выгодная позиция для США и НАТО. Также Пинеда выступает против санкций по отношению к России и поставке Украине оружия