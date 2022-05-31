"Нарративы Кремля": Евродепутат от Испании заявляет, что от войны в Украине выиграет США и НАТО
Депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда был замечен в продвижении российских нарративов. А именно: что война в Украине "на руку" США и странам НАТО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Читайте также: Как пропаганда создает фейки - СНБОПинеда неоднократно заявляет с трибуны, что война в Украине - это "провокация" со стороны США и НАТО, которые якобы хотят "изменить мировой устрой, поскольку теряют свое влияние".
Также евродепутат выступает против санкций по отношению к России и поставке Украине оружия, так как потом "кто-то должен разоруживать украинские бандформирования". Насчет санкций "эксперт" заявляет, что Россия не беднеет, но богатеет Америка.
Читайте также: "Нарративы Кремля": Экс-офицер ЦРУ заявил, что в войне виноват не Путин - СНБОВ ЦПД подчеркивают, что такие выгодные высказывания российская пропаганда активно тиражирует. Особенно то, что, по словам Пинеда, США хочет помешать "союзу Китая и РФ".
В СНБО отмечают, что многие годы депутат выступает против Альянса, называя его "преступной группировкой".
Ранее мы писали, что в ВРУ предлагают разрешить отправлять судебные повести через "Дию". Ранее распространялась дезинформация, что нардепы хотят рассылать повестки из военкомата через приложение.