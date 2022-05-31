"Нарративы Кремля": Евродепутат от Испании заявляет, что от войны в Украине выиграет США и НАТО

Пинеда выступает против санкций по отношению в России и военной помощи Украине.

Депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда был замечен в продвижении российских нарративов. А именно: что война в Украине "на руку" США и странам НАТО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Пинеда неоднократно заявляет с трибуны, что война в Украине - это "провокация" со стороны США и НАТО, которые якобы хотят "изменить мировой устрой, поскольку теряют свое влияние".

Также евродепутат выступает против санкций по отношению к России и поставке Украине оружия, так как потом "кто-то должен разоруживать украинские бандформирования". Насчет санкций "эксперт" заявляет, что Россия не беднеет, но богатеет Америка.

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В ЦПД подчеркивают, что такие выгодные высказывания российская пропаганда активно тиражирует. Особенно то, что, по словам Пинеда, США хочет помешать "союзу Китая и РФ".

В СНБО отмечают, что многие годы депутат выступает против Альянса, называя его "преступной группировкой".

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