WSJ сообщил о еще одном ограничении в шестом пакете санкций

Лидеры ЕС на саммите, который длится 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Шестой пакет санкций против Российской Федерации подразумевает еще одно ограничение, о котором ранее не сообщалось. Об этом во вторник, 31 мая пишет The Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на свои источники среди чиновников и дипломатов, сообщило, что под запрет попадет и страхование танкеров, которые перевозят российскую нефть в любую точку мира.

"Эти санкции могут подорвать усилия России продавать свою нефть в Азии, ведь европейские компании страхуют большую часть мировой торговли нефтью", - отмечает издание.

В то же время, авторы статьи отметили, что данный шаг может подпитать инфляцию.

При этом не указывается, когда такой запрет может вступить в силу.

"Возможно, сразу или после переходного периода", - отметило издание.

Напомним, 31 мая лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против РФ, в котором импорт нефти будет ограничен на две трети.

Как заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, шесть пакетов санкций ЕС против РФ сильно бьют по российской экономике.

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