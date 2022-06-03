Медведев заявил, что РФ будет поражать "центры принятия решений" в Украине

Как заявил замглавы Совета безопасности Российской Федерации, у ВС России "не останется иного выбора".

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет "стрелять по центрам принятия решений в Украине". Об этом в четверг, 2 июня, он заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Таким образом Медведев отреагировал на вопрос о передаче США РСЗО для Украины.

"В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", - заявил Медведев.

При этом он подчеркнул, что целями станут "и Минобороны, и Генштаб, и все что угодно".

"Но конечно, нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", - добавил он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Крым в составе Украины будет "прямым хамством" территориальной целостности РФ, а угроза полуострову в составе России станет поводом для начала полноценной войны с Украиной.