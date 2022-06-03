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Война закончится за столом переговоров - Столтенберг

Столтенберг отметил лидерство США, как в поддержке Украины, так и Трансатлантического альянса.
Война закончится за столом переговоров - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / EPA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что война РФ против Украины завершится за столом переговоров, а НАТО поможет украинцам достичь наилучшего разрешения ситуации. Об этом сообщает CNN.

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Генсек заявил, что войны по своей природе непредсказуемы.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и потому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг.

Текущий военный конфликт он назвал "войной на истощение", где украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия терпит еще большие потери".

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получает больше", - сказал он.

Ранее Зеленский озвучил данные по детям-жертвам войны. С начала вторжения России в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей, не учитывая данных с оккупированных регионов.

 

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