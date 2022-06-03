В Москве вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре

Пожар охватил несколько этажей бизнес-центра

В Москве загорелся бизнес-центр “Гранд Сетунь Плаза”. Внутри еще есть люди, пожару присвоен максимальный - пятый ранг сложности. Об этом сообщают российские СМИ и социальные сети.

Известно, что людей из здания эвакуируют. До 15 человек могут оставаться заблокированными на 5 и 6 этажах горящего здания.

Из-за пожара в бизнес-центре в российской столице перекрыли движение по улице Горбунова. Площадь пожара достигла уже 1000 квадратных метров. На тушении работают почти 200 человек, а к зданию бизнес-центра запросили все подъемники, что есть в Москве.

Также СМИ пишут, что изначально могла вспыхнуть и обшивка центрального входа, а впоследствии огонь распространился на все этажи. Пожарные вызвали на место сразу 15 машин скорой помощи. По предварительным данным, информации о пострадавших нет.

Напомним, что в российском Подмосковье неизвестный кинул в здание Щёлковского военного комиссариата две бутылки с "коктейлем Молотова".

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