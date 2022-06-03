В Восточной Европе назвали виновного в войне в Украине

Наибольшее количество тех, кто "не определился", в Болгарии, Литве, Латвии и Венгрии.

Страны Восточной Европы поучаствовали в опросе, кто, по их мнению, виновен в войне, что сейчас в Украине. Мнения европейцев разнятся.

В Венгрии 48% населения считает, что виновна Россия, 19% - Запад, который "спровоцировал" Путина и 18% - Украина, которая "ущемляла русскоязычных".

В Словакии 51% населения считает виновной Россию, 26% - Запад и 12% - Украину.

В Болгарии 50% винят РФ, 26% – Запад, 12% – Украину.

В Румынии каждый четвертый житель считает виноватым Запад - 26%.

Наименьше проголосовали за Украину как виновницу в Чехии (5%), в Польше (2%), в Литве (5%) и в Румынии (6%).

Решительно проголосовали за Россию, как виновную, Польша (87%), Чехия (78%) и Литва (74%).

Также были и те, кто "не определились". Наибольше "не знающих" среди болгар и литовцев (по 12%), а также венгры и литвийцы (по 16%).

Ранее мы писали, что в Берлин приехал Руслан Стефанчук. Спикер ВРУ призвал Германию увеличить военную поддержку.