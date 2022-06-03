В ООН сказали, сколько людей в мире могут оказаться на грани голода из-за войны в Украине

Миру грозит массовый голод, в том числе из-за войны в Украине

В ООН подсчитали, что из-за войны России против Украины в мире может возникнуть массовый голод: на грани голодной смерти окажутся около 323 млн человек. Об этом сегодня написал в Twitter руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Он сообщил, что продовольственный кризис в мире за последнее время усугубился. На это повлияли много факторов, в том числе пандемия коронавируса, изменения климата, увеличения расходов и, конечно, война в Украине. Ведь именно Украина является мировым поставщиком продовольствия.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами для глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост расходов толкнули 276 млн людей на грань голодной смерти. Если война в Украине не закончится в ближайшее время, это количество может вырасти до 323 млн человек", - написал Бизли в соцсети.

Напомним, что в ООН заявили, что заключительным аккордом войны для Путина и других российских военных преступников станет специальный криминальный трибунал.

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