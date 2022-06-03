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В ООН назвали "заключительный аккорд войны" для РФ

Заключительным аккордом войны для Путина и других российских военных преступников станет специальный криминальный трибунал для наказания за преступление агрессии против Украины.
В ООН назвали "заключительный аккорд войны" для РФ
Иллюстративное фото / EPA

Заключительным аккордом войны для Путина и других российских военных преступников станет специальный криминальный трибунал. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН

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Данное заявление огласил на открытых дебатах Совета Безопасности об усилении ответственности и наказании за серьезные нарушения международного права советник Постпредства Украины Сергей Дворник

"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира", - сказал украинский представитель.

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.

 

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