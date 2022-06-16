Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для "Градов"

Для ВСУ передали четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2

Словакия передала ВСУ четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для РСЗО "Град". Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, как пишет Aktuality.

"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным определением солидарности Европейского Союза с Украиной", - поделился министр.

Политик добавил, что вертолеты уже находятся на вооружении украинских военных.

Отметим, что вчера глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе заявил, что Словакия приняла решение Украине передать боевые вертолеты, но не предоставил точную информацию о поставках.

Также напомним, что в начале июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, о которых неоднократно говорилось ранее.

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