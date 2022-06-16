Путин ошибся и свел на нет превосходство россиян в войне с Украиной – СМИ

Вместе с этим он столкнулся с большим расходом современного оружия и невозможностью его пополнения.

На 4-м месяце полномасштабной войны против Украины Владимир Путин допустил ошибку. Он свел на нет превосходство россиян перед ВСУ, которое заключалось в количестве. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Читайте также: "Опущенный пахан уже не пахан" - чем грозит Путину провал в Украине

Так, по данным СМИ, российский диктатор лишил свою армию захватчиков преимуществ на поле боя, решив не объявлять мобилизацию и называть войну не войной, а "спецоперацией".

Мобилизация позволила бы РФ вывести на большое количество военных. Американские чиновники считают, что таким образом Путин не хочет платить политическую цену и нести репутационные риски, признав огромные потери, нанесенные рашистам ВСУ.

"…отказ отправлять на фронт дополнительные войска, набранные по призыву, сводит на нет преимущества России", – сказано в публикации.

Тем не менее, издание признает, что тайно потери РФ восполняются, но часто безуспешно. Например, в Мурманской области мобилизация провалилась.

Читайте также: "Более профессиональны": Генерал США сравнил артиллеристов Украины и РФ

На этом фоне у РФ истощились запасы современного высокоточного оружия, пополнить потери невозможно из-за санкций. Из-за этого и неудач на фронте Кремль был вынужден перейти к артиллерийской войне.

Отметим, что и сами рашисты признают указанный провал. Например, накануне террорист Игорь Стрелков-Гиркин в своих соцсетях написал, что войска РФ "уперлись" в Северодонецк, где ВСУ уничтожают все российские резервы. На Запорожском направлении наступление захватчиков даже не успело начаться, так как оттуда сняли войска и перебросили на другие направления, где наступают ВСУ.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что РФ может объявить полную мобилизацию из-за истощения и огромных потерь. Но Путин этого не хочет, а в Кремле шокированы поддержкой Украины Запада.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.