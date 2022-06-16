Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

"Более профессиональны": Генерал США сравнил артиллеристов Украины и РФ

Рашисты ведут хаотичный огонь, в отличие от украинских воинов.
"Более профессиональны": Генерал США сравнил артиллеристов Украины и РФ
Марк Милли / EPA / UPG

Глава объединенного комитета начальников штабом США и генерал американской армии Марк Милли сравнил украинских и российских артиллеристов. Он указывает, что ВСУ более профессиональны, чем оккупанты. Слова Милли прозвучали на брифинге, передает  "Укринформ".

Читайте также: Войска РФ на Донбассе действуют сильно недоукомплектованными группами - британская разведка

"Я скажу так: украинская артиллерия, навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие", – подчеркнул генерал.

По его словам, используя гаубицы M777, предоставленные США и союзниками, ВСУ добились на поле боя очень серьезного эффекта. Потому Милли ожидает, что украинцы так же мастерски овладеют и РСЗО, которое вскоре получат.

Военачальник подчеркивает, что хоть российская армия и имеет количественное преимущество в плане артиллерии, однако она просто наносить массированные удары по городам. Рашисты прибегают к хаотичному огню, который в военном плане не всегда приносит результат.

Читайте также: Шольц, Макрон и Драги приехали в Киев

В это же время ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее.

"Украинцы ведут бои очень эффективным способом – как относительно применения тактики, так и ведения огня, а также маневров", – резюмировал генерал США.

Напомним, на этом фоне российские пропагандисты придумали фейк об украинской армии, что якобы она не хотет воевать западным оружием.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

 
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK