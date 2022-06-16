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В РФ пригрозили депортацией всех украинцев и “граждан ЛДНР”

Украинцам нужно продлить разрешения на проживание в РФ, или возвращаться домой
 |  Автор: Юрий Кобзар
В РФ пригрозили депортацией всех украинцев и “граждан ЛДНР”
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Граждане Украины и владельцы “паспортов”, выданных боевиками "ЛДНР", обязаны покинуть территорию России после 17 августа, если не оформят разрешения на длительное проживание в РФ. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на МВД России.

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Отмечается, что разрешения на проживание в РФ должны оформляться до въезда на территорию РФ. Однако ситуация такова, что много украинцев оказались в РФ без таких разрешений. 

В этой связи российские власти требуют от украинцев обратиться в территориальные органы МВД по месту фактического пребывания, чтобы оформить или продлить срок временного пребывания в России. Также предлагается встать на миграционный учет по месту пребывания и оформить вид на жительство. 

Напомним, ФСБ РФ преследуют своих же военных с украинскими корнями. Так сотрудники российских спецслужб пытаются продемонстрировать свою работу на территории Украины.

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