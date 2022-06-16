Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

В шестом пакете санкций Евросоюз отказался от включения лидера РПЦ.

Великобритания внесла в санкционный список лидера Русской православной церкви - патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится на сайте британского правительства.

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В Британии объяснили, что патриарх Кирилл много раз выступил публично в поддержку российской армии и ее действий на территории Украины. Санкции против Владимира Гундяева включают в себя запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов.

Также в санкционный список попали 11 граждан Украины и РФ. Это коллаборанты, согласившиеся сотрудничать с россиянами на оккупированных территориях Украины, офицеры российской армии, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.

Отметим, что Венгрия выступила против введения санкций против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета санкций ЕС, который был объявлен в конце мая. Патриарх Кирилл, в свою очередь, благословляет действия ВС РФ в Украине и заявляет, что "Россия не нападала".

Ранее мы писали, что поставки нового вооружения в Украину позволят вернуть Крым. Резников подчеркнул, что полуостров является стратегическим для страны объектом.