Российский бизнес начал изучать в Иране опыт жизни под санкциями

Теперь российские предприниматели будут перенимать опыт Ирана, а не Европы и США

Между Россией и Ираном начали активно курсировать бизнесмены. Как пишет авторитетное издание The Financial Times, сейчас российские предприниматели активно перенимают у своих иранских коллег опыт работы в условиях тотальных западных санкций.

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Только в мае с этой целью Тегеран посетили 160 видных российских бизнесменов. Они ездят по офисам местных компаний и знакомятся с местными предпринимателями.

Как рассказал журналистам иранский гид, сопровождавший россиян, гости из Москвы были удивлены тем, что в Иране достаточно широкий ассортимент различных товаров, несмотря на мощные западные санкции.

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"Русские сильно отстают от иранцев с точки зрения связей и доступа к мировым рынкам запчастей и товаров западного производства", – сказал гид.

Напомним, из-за введенных против России санкций производители в РФ столкнулись с дефицитом самых разнообразных товаров, сырья и комплектующих. К примеру, неожиданностью для многих стал дефицит картона для производства тары под продукты.

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