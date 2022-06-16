Кинотеатры РФ перешли с голливудского кино на турецкие фильмы

Российским зрителям теперь предлагают азиатское кино вместо европейского и американского

После отказа американских кинопрокатных компаний сотрудничать с российскими кинотеатрами последние резко увеличили закупки фильмов и сериалов производства Турции и Южной Кореи. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на аналитиков кинорынка.

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В качестве примера приводится онлайн-кинотеатр Wink, у которого во втором квартале турецких и корейских фильмов и сериалов стало в 1,6 раза больше, чем годом ранее. В целом по рынку таких фильмов стало вдвое больше, чем год назад.

Отмечается, что ситуация напрямую связана уходом из России европейских и голливудских прокатчиков после российского вторжения в Украину. При этом эксперты сомневаются, что российский зритель удовлетворится азиатскими фильмами вместо западных.

Напомним, российский бизнес начал изучать в Иране опыт жизни под санкциями. Теперь российские предприниматели будут перенимать опыт Ирана, а не Европы и США.

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