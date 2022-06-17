Губернатор Курской области РФ заявил про "обстрел" села из минометов

С какой стороны велся “обстрел” российские власти не уточнили

Сегодня, 17 июня, село в Курской области РФ “обстреляли” из минометов. Об этом сегодня сообщил губернатор области Роман Старовойт.

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Он сообщил, что обстрел вел “противник”, однако не уточнил, с какой стороны велся огонь.

"Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стёкла”, - написал Старовойт.

Губернатор добавил, что ситуацию контролируют российские пограничники и военные.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, вчера утром власти Курской области России заявили, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе.

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