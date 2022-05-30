Оккупанты стягивают технику и войска в Курскую область

Были переброшены, в том числе, артиллерийские и ракетные установки.

Российские оккупанты стягивают в Курскую область, которая граничит с украинской Сумской областью, технику и войска. Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт, передают росСМИ.

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Российский чиновник утверждает, что в регион уже прибыло и продолжает прибывать большое количество личного состава Минобороны. Кроме того, стягивается дополнительное вооружение. Это, в том числе, артиллерийские и ракетные установки.

Старовойт пытается убеждать местных, якобы это все происходят в целях безопасности.

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"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", – утверждает он.

Губернатор убеждает россиян, что военных стягивают якобы для их же безопасности на фоне беспорядков, которые они устраивают. Например, в Белгороде вернувшиеся с войны рашисты массово насилуют россиянок, фиксируются групповые изнасилования.

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