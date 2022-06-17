В США произошла стрельба в церкви: есть жертвы

Стрельба произошла на фоне общенационального взрыва насилия в США с применением огнестрельного оружия

В США произошла стрельба в церкви Святого Стефана в Веставия-Хиллз, штат Алабама. В результате чего два человека погибли, еще один - получил ранение. Об этом сообщает издание NYT.

Известно, что мужчина пришел в епископальную церковь на собрание и открыл огонь. В церкви в то время проходил ужин, как сообщили его организаторы, это должен был быть расслабляющий вечер без повестки дня.

Подозреваемого уже задержали полицейские, сейчас он находится под стражей.

Отметим, что этот случай стал продолжением взрыва насилия с применением огнестрельного оружия. За последнее время в США произошло несколько случаев массовых убийств в общественных местах: в начальной школе в Техасе, где погибли 19 детей и двое учителей, и нападение на супермаркет "Буффало", когда погибли 10 человек.

Также напомним, что в начале июня в американском городе Талса, штат Оклахома, произошла стрельба в здании на территории больницы Святого Франциска. Погибли пять человек, включая стрелка.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.