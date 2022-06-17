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Эстония завершила строительство первого укрепленного участка границы с Россией

Полностью завершить строительство планируют в 2026 году.
Эстония завершила строительство первого укрепленного участка границы с Россией
Забор на 2 метра в высоту. / Скрин видео

Эстония досрочно закончила строительство первого укрепленного эстонско-российской границы. Об этом сообщила Пограничная служба Эстонии, пишет УНИАН.

Сделано ограждение высотой 2 метра с колючей проволокой, а также системой наблюдения.

Сообщается, что полностью завершить строительство забора с Россией хотят в 2026 году.

Отметим, что ранее забор с Беларусью поставила Польша. Страна сделала уже 140 километров вдоль польско-беларусской границей.

Ранее мы писали, что в Прикарпатье задержали россиянина с оружием. Сейчас задержанного проверяют на причастность к диверсионной деятельности.

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