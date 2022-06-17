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Франция перестала получать российский газ

После сокращения поставок газа в Германию, его перекачка дальше во Францию просто остановилась
 |  Автор: Юрий Кобзар
Франция перестала получать российский газ
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Франция перестала получать российский газ по трубопроводу через Германию. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление компании GRTgaz, которая обслуживает газотранспортную систему Франции.

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Утверждается, что физически поставки газа прекратились еще 15 июня. По состоянию на начало года через трубопровод из Германии во Францию поступало около 60 ГВтч/сутки, что составляет всего 10% от мощности трубы.

По информации компании, сокращение поставок через Германию Франция компенсировала ростом поставок из Испании. По этому маршруту суточная мощность выросла вдвое, начиная с марта.

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"Летом не ожидается никакого труда с удовлетворением потребностей французских потребителей, тогда как заполнение хранилищ накануне зимы продолжается", – отметили в компании.

Напомним, в последние дни Россия резко сократила поставки газа в Германию по “Северному потоку - 1”, ссылаясь на ремонт оборудования.

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