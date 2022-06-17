После сокращения поставок газа в Германию, его перекачка дальше во Францию просто остановилась

Франция перестала получать российский газ по трубопроводу через Германию. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление компании GRTgaz, которая обслуживает газотранспортную систему Франции.

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Утверждается, что физически поставки газа прекратились еще 15 июня. По состоянию на начало года через трубопровод из Германии во Францию поступало около 60 ГВтч/сутки, что составляет всего 10% от мощности трубы.

По информации компании, сокращение поставок через Германию Франция компенсировала ростом поставок из Испании. По этому маршруту суточная мощность выросла вдвое, начиная с марта.

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"Летом не ожидается никакого труда с удовлетворением потребностей французских потребителей, тогда как заполнение хранилищ накануне зимы продолжается", – отметили в компании.

Напомним, в последние дни Россия резко сократила поставки газа в Германию по “Северному потоку - 1”, ссылаясь на ремонт оборудования.

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