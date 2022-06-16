Российский "Газпром" продолжает сокращать поставки газа в Европу

На этом фоне цены на газ, например в Нидерландах, выросли на 25%.

В четверг, 16 июня, российский монополист "Газпром" продолжил сокращать поставки газа в Европу. В частности, в компании заявляли о сокращении поставок по газопроводу "Северный поток-1" в Германию, уменьшив мощности до 40%. Подробности передает издание Reuters.

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Так, министр экономики Германии говорил, что РФ сокращает поставки газа с целью посеять неопределенность, а также повысить цены на энергоносители.

Утром четверга в Нидерландах цена на газ выросла на 25%.

Издание приводит слова "Газпрома" о том, что якобы поставки сокращены из-за задержки оборудования компанией Siemens Energy, проходящее техническое обслуживание в Канаде. Однако немецкий регулятор такое объяснение отклонил.

Глава регулятора Клаус Мюллер назвал сокращение поставок российского газа предупредительным сигналом. Он может стать проблемой для экономики Германии зимой. Мол нужно наполнить хранилища на зиму.

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Как бы то ни было, один из крупнейших импортеров газа РФ в Германии Uniper указывал, что поставки упали на четверть от согласованных объемов. Но это удалось перекрыть за счет других поставщиков.

О сокращении поставок сообщили не только в Германии, но и в Италии, Чехии и Австрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз будет покупать газ не у России, а у Израиля. Подписан соответствующий меморандум.

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