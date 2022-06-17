В Турции назвали "угрозу" для НАТО, исходящую от Финляндии и Швеции

Ее озвучили на фоне желания скандинавских стран присоединиться к Альянсу.

Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал "угрозу" для НАТО, которая якобы исходит от Финляндии и Швеции. Он заявляет, мол финансирование терроризма может превратить страны в "рассадник преступников", что не соответствует духу НАТО. Слова Акара передает издание Hurriyet.

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"НАТО – это организация безопасности. Одной из крупнейших сфер борьбы является терроризм. Основные принципы НАТО требуют борьбы со всеми формами террористических организаций для региональной и глобальной безопасности. Это требует сотрудничества и солидарности в этом отношении. Это то, что существует в традициях НАТО, ее базовых документах, ее принципах работы", – сказал Акар.

Он утверждает, что Турция является единственным государством Альянса, которое удерживает барьер между терроризмом и Европой, а также борется более чем с одной организацией террористов.

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Затем министр обороны сказал, мол Финляндия и Швеция оказывают политическую и финансовую поддержку террористическим организациям.

"…предоставляют оружие и превращают ее в гнездо террора, также является угрозой для НАТО", – добавил Акар.

Напомним, сегодня, 17 июня, Еврокомиссия приняла историческое для Украины решение. Она рекомендовала предоставить нашей стране статус кандидата в члены Евросоюза.

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