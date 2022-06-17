Польша имеет виды на Западную Украину – Лукашенко

Из Минска снова звучат странные заявления

Польша “имеет виды” на Западную Украину, поэтому Беларуси вынуждена укреплять юго-западную границу. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитируют российские СМИ.

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"Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали", – заявил он.

По словам Лукашенко, ввиду польской угрозы Беларусь вынуждена держать свои вооруженные силы начеку – на западе и юге страны.

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“Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", – рассказал он.

Напомним, риторику о том, что Запад и в частности Польша хочет оккупировать западные регионы Украины, Лукашенко начал продвигать после российского вторжения в Украину.

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