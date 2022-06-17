США объявили себя посланниками Господа на земле – Путин

Хозяин Кремля уверен, что Запад мыслит категориями прошлого

США "объявили себя посланниками Господа на земле", у которых нет обязательств, но есть интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, пишут российские СМИ.

Читайте также: Латвия призвала Запад перестать бояться Путина

"Соединенные Штаты, провозгласив победу в "холодной войне", объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем, эти интересы объявляются священными", – заявил он.

По словам Путина, Запад мыслит категориями прошлого века и вводит "безумные и бездумные" санкции против России.

Читайте также: "Опущенный пахан уже не пахан" - чем грозит Путину провал в Украине

“Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры”, – отметил он.

Напомним, неделей ранее Путин сравнил себя с Петром I и заявил о “возврате” территорий. Хозяин Кремля, похоже, окончательно укрепился в мнении, что является российским императором.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.