Латвия призвала Запад перестать бояться Путина

Запад не должен принуждать Украину пойти на уступки России, считают в Риге

Европейским лидерам следует прекратить бояться президента России Владимира Путина, а международному сообществу нельзя давить на Украину, принуждая ее к уступкам Кремлю. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью CNN.

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Не называя конкретных имен, Ринкевичс заявил, что некоторые европейские лидеры боятся спровоцировать Путина. По его словам, "во многих столицах необходимо изменить менталитет".

Ринкевичс отметил, что многочисленные дипломатические контакты мировых лидеров с Путиным так и не смогли принудить его к прекращению войны. По мнению главы МИД Латвии, остановить агрессора смогут только украинцы.

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При этом дипломат признал, что Путин не отважился бы на вторжение "без поддержки населения... без такого рода промывания мозгов людей через пропагандистские каналы".

Ринкевичс подчеркнул, что Запад не должен склонять Украину к уступкам России ради окончания войны. По его мнению, в долгосрочной перспективе эти уступки всё равно не сработают.

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"Давайте не будем повторять эту ошибку. Россия ведет эту войну не из-за расширения НАТО или недопущения Украины в НАТО или ЕС. Речь идет о разрушении Украины, получении земель, восстановлении империи", — сказал он.

Напомним, Медведев выразил сомнение, что через два года Украина будет существовать. Из Москвы снова звучат угрозы полного уничтожения Украины.

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