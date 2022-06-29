США взялись за китайские компании, работающие с военными РФ
США взялись за китайские компании, которых подозревают в сотрудничестве с российскими военными после полномасштабного вторжения в Украину. Министерство торговли внесло в черный список 5 предприятий. Об этом сообщает издание Financial Times.
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Так, под ограничения попали компании Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.
Для юридических лиц, попавших в список, были введены ограничения на покупку американских товаров, а также товаров, привезенных за рубежом по американским технологиям или при американском участии.
Замминистра торговли США Алана Эстевеса сказала, что данная мера является четким сигналом юридическим и физическим лицам во всем мире о том, что если они захотят поддержать Россию, то будут сразу же остановлены США.
Джейк Салливан, советник президента США, и Ллойд Остин, глава Пентагона, за последние 2 месяца неоднократно предупреждали Китай о том, что его ждет ответ, если будут попытки предоставления РФ военной помощи или вооружения.
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В КНР же утверждали, что не помогают России и выступают за мирные переговоры.
"Китай и Россия поддерживают нормальное сотрудничество в сфере энергетики и торговли и законные интересы китайских компаний не должны нарушаться", – говорили в китайском посольстве.
Напомним, ранее сообщалось, что Украину посетит президент Индонезии.
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