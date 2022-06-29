У Путина "синдром маленького мужчины", – министр обороны Британии

Это формирует у него своеобразный взгляд на себя и мир, говорит глава ведомства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о комплексах российского диктатора Владимира Путина. У него есть так называемый "синдром маленького мужчины". Слова Уоллеса передает The Guardian.

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Отметим, что синдромом "маленького мужчины" обычно называют "комплекс Наполеона" или "синдром коротышки", когда людям небольшого роста свойственна чрезмерная агрессия в качестве компенсации недостатка роста.

Так, британский министр говорит, что Путин обладает как раз указанными психологическими свойствами.

"Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и мир – это синдром маленького мужчины, взгляд мачо", – отмечает Уоллес.

Он подчеркивает, что редко можно услышать словосочетание "синдром маленькой женщины".

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"Вы всегда слышите синдром маленького мужчины, и у него (Путина, – ред.) это в избытке", – резюмировал глава Минобороны.

Примечательно, что точный рост Путина неизвестен. Но точно известно, что он ниже среднестатистического – меньше 168 сантиметров. В это же время средний рост украинских мужчин составляет 175 сантиметров. Кроме того, известно, что Путин пытается скрывать свой низкий рост, нося соответствующую обувь и одежду.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о болезни Путина.

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