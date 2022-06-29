ЕСПЧ может принимать дела против РФ до сентября - SCM

С сентября вступает в силу решение РФ о выходе из Европейской конвенции.

Европейский суд по правам человека может рассматривать жалобы против РФ до сентября 2022 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу SCM.

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С сентября вступает в силу решение РФ о выходе из Европейской конвенции.

"Российская Федерация по-прежнему является членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о правах человека. Отзыв членства страны не вступит в силу до сентября 2022 года, если вообще вступит в силу. Все жалобы, поданные против России, действительны и подлежат рассмотрению Европейским судом по правам человека", - сообщили в компании.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.