На юге Москвы произошел крупный пожар
Площадь пожара составила 2 тысячи кв. м.
В Москве на Каширском шоссе возник сильный пожар. Об этом сообщает МЧС России.
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Сообщается, что сперва загорелся мусор, а затем огонь перекинулся на ангар с шинами. Площадь пожара составила 2 тысячи кв. м. Ликвидировать пожар удалось к 13:00, о наличии или отсутствии пострадавших не сообщается.
Тушением пожара занимались около 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.
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