Площадь пожара составила 2 тысячи кв. м.

В Москве на Каширском шоссе возник сильный пожар. Об этом сообщает МЧС России.

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Сообщается, что сперва загорелся мусор, а затем огонь перекинулся на ангар с шинами. Площадь пожара составила 2 тысячи кв. м. Ликвидировать пожар удалось к 13:00, о наличии или отсутствии пострадавших не сообщается.

Тушением пожара занимались около 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.