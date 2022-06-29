Британия ввела санкции против второго богатейшего человека РФ Потанина

Правительство Великобритании ввело новый пакет санкции против РФ

В Британии заявили о новых санкциях против ближайшего окружения российского президента Владимира Путина. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

Под санкции попал второй богатейший человек в России Владимир Потанин. Он является владельцем крупного конгломерата "Интеррос" и бенефициаром "Норильского никеля".

“Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, купив "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банке" после вторжения России в Украину", - поделились в британском правительстве.

В санкционном списке также находится двоюродная племянница Путина Анна Цивилева и президент известной российской угледобывающей компании АО "Группа Колмар".

В Британии отметили, что санкции были введены из-за продолжения нападения Путина на Украину. В Королевстве считают, что это поможет “ослабить российскую военную машину”.

Напомним, что вчера Россия внесла в так называемый “стоп-лист” жену и дочь президента США Джо Байдена, а также еще 23 американских граждан.

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