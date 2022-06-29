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Британия ввела санкции против второго богатейшего человека РФ Потанина

Правительство Великобритании ввело новый пакет санкции против РФ
Британия ввела санкции против второго богатейшего человека РФ Потанина
Владимир Потанин, владелец конгломерата "Интеррос" / EPA / UPG

В Британии заявили о новых санкциях против ближайшего окружения российского президента Владимира Путина. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.  

Под санкции попал второй богатейший человек в России Владимир Потанин. Он является владельцем крупного конгломерата "Интеррос" и бенефициаром "Норильского никеля". 

“Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, купив "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банке" после вторжения России в Украину", - поделились в британском правительстве. 

В санкционном списке также находится двоюродная племянница Путина Анна Цивилева и президент известной российской угледобывающей компании АО "Группа Колмар". 

В Британии отметили, что санкции были введены из-за продолжения нападения Путина на Украину. В Королевстве считают, что это поможет “ослабить российскую военную машину”.

Напомним, что вчера Россия внесла в так называемый “стоп-лист” жену и дочь президента США Джо Байдена, а также еще 23 американских граждан. 

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