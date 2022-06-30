США призывают Сеул поддержать ограничение цен на российскую нефть - СМИ

Высокие цены на нефть частично нивелируют санкции со стороны стран Европы и США против России.

США просят Южную Корею поддержать предложение об ограничении цен на российскую нефть в рамках подготовки нового пакета международных санкций против РФ. Об этом в среду, 29 июня, сообщает Yonhap News.

Отмечается, что Россия существенно увеличила свои доходы от продажи сырой нефти благодаря высокому спросу в Азии, что частично нивелирует экономические ограничения со стороны стран Европы и США. На этом фоне страны Большой семерки недавно договорились ввести потолок цен на российскую нефть.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что заместитель министра финансов США по финансовой разведке Брайан Нельсон предложил Южной Корее присоединиться к этому шагу во время своего недавнего визита в Сеул.

Также сообщается, что ограничение цен на российскую нефть может стать одним из ключевых пунктов повестки дня во время визита министра финансов США Джанет Йеллен в Южную Корею, который должен состояться в июле.

Ранее сообщалось, что лидеры Большой семерки разрабатывают механизм, с помощью которого будет введен потолок цен на российские нефть и газ.