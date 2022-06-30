В Германии выступили за поставку Украине БМП "Marder"

Украине могут передать полсотни боевых машин пехоты “Marder”

Вооруженные силы Германии имеют на вооружении 350 БМП “Marder”. Из них 50 могут передать Украине. Об этом сегодня заявила глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, как пишет Spiegel.

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"Поставить часть из них, по нашему мнению, свободных демократов, можно и нужно", - заявила Штрак-Циммерманн.

Она добавила, что проводить консультации с партнерами из Франции и США по вопросам поставок вооружения - это правильно.

"Но для Германии было бы хорошо сказать, что мы собираемся начать и попросить других последовать нашему примеру. Мы могли бы также сделать шаг вперед, не ожидая пока кто-то другой сделает шаг первым", - подчеркнула она.

Напомним, что Норвегия передаст Украине американские установки РСЗО M270 для запуска тактических ракет. Это аналог уже полученного нашей страной вооружения HIMARS, однако немного мощнее по некоторым показателям.

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