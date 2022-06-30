На саммите НАТО вспыхнул скандал из-за “русского салата”

Традиционный салат “Оливье” на Западе тоже любят, но называют его “Русский салат”

На саммите НАТО, который сегодня закончился в Мадриде, едва не разгорелся скандал из-за буфетного меню, в котором обнаружился “русский салат”. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Читайте также: В ОП прокомментировали троллинг Путина лидерами G7

Отмечается, что традиционный для постсоветского пространства салат “Оливье” достаточно популярен на Западе, где его знают под названием “Русский салат”. Подавали его и на фудкортах саммита НАТО в Мадриде. При этом гостей несколько удивило, что на этом мероприятии, целиком посвященном противодействию российской военной угрозе, им подавали на обед “Русский салат”.

"Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда", – написал испанский журналист в статье, посвященной саммиту.

Читайте также: Посол высмеял темпы и объемы немецкой помощи Украине

Впрочем, на популярности блюда его название не сказалось – весь запас салата был распродан в течение нескольких часов. Однако испанский шеф-повар Хосе Андрес, который обслуживал саммит, решил сначала просто переименовать блюдо в “традиционный салат”.

Позднее, готовя новые порции, повар добавил кнедлики с помидорами и назвал получившееся блюдо “украинским салатом”. Под таким названием его подавали на ужине для прибывших на саммит министров обороны и иностранных дел.

Напомним, лидеры Большой семерки на саммите в Германии высмеяли "крутой" образ российского диктатора Владимира Путина, вспомнив его фотосессию на коне с голым торсом.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.