В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракт с ВС России

Агитация проводится через рассылки, на собраниях, в центрах занятости

На территории непризнанного Приднестровья мужчин агитируют вступить на военную службу по контракту в ряды ВС РФ. Об этом сегодня сообщили в ГУР МО Украины.

Читайте также: В Москве начали угрожать Молдове Приднестровьем

Такие призывы публикуются в СМИ, распространяются через почту и размещаются в местах общего пользования.

"При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора работников к прохождению военной службы по контракту агитируют”, - поделились в разведке.

Также на срочников оказывается открытое давление. Военкомат в Тирасполе начал призыв на военную службу тех, кто закончил военную кафедру ВУЗА и был зачислен в запас с присвоением офицерского звания.

Напомним, что Украина ответит на попытки ударов с территории непризнанного Приднестровья.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.