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В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракт с ВС России

Агитация проводится через рассылки, на собраниях, в центрах занятости
В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракт с ВС России
В "ПМР" проводится широкая агитация / t.me/DIUkraine

На территории непризнанного Приднестровья мужчин агитируют вступить на военную службу по контракту в ряды ВС РФ. Об этом сегодня сообщили в ГУР МО Украины.  

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Такие призывы публикуются в СМИ, распространяются через почту и размещаются в местах общего пользования. 

"При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора работников к прохождению военной службы по контракту агитируют”, - поделились в разведке.  

Также на срочников оказывается открытое давление. Военкомат в Тирасполе начал призыв на военную службу тех, кто закончил военную кафедру ВУЗА и был зачислен в запас с присвоением офицерского звания. 

Напомним, что Украина ответит на попытки ударов с территории непризнанного Приднестровья. 

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