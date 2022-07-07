Кадыров назвал цель отправки своих боевиков в Украину

Главной задачей его боевиков на территории Украины не является "освобождение" так называемых республик, отметил глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров своей приоритетной задачей в войне в Украине назвал "уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чеченской Республики". Об этом он написал в своем Telegram.

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Он сообщил, что люди, на которых он открыл охоту, сейчас находятся в Украине.

"Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали. Они официально признанные террористы. Похищали людей в Чеченской Республике, убивали и калечили мирное население", - написал он.

Кадыров также выразил намерение отправить с этой целью новые подразделения своих людей на войну.

"Исходя из этого, все бойцы из ЧР усиленно готовятся и жаждут момента, когда поступит соответствующее указание", - написал он.

Ранее Зеленский попросил украинцев рассказывать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.