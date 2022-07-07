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В РФ впервые с начала войны не сообщили о захвате новых территорий - ISW

Отсутствие таких сообщений может свидетельствовать о том, что оккупанты взяли "оперативную паузу", считают в ISW.
В РФ впервые с начала войны не сообщили о захвате новых территорий - ISW
Иллюстративное фото / EPA

Впервые за 133 дня войны Минобороны РФ не сделало никаких заявлений или оценок о своих "территориальных достижениях". Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Отсутствие таких сообщений может свидетельствовать о том, что оккупанты взяли "оперативную паузу", считают в ISW. 

Аналитики считают, что российские войска, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями и попытаются создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить необходимую боевую мощь.

В публикации также пишут, что оккупанты могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

Ранее Зеленский попросил украинцев рассказывать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.

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