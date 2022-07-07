В РФ впервые с начала войны не сообщили о захвате новых территорий - ISW

Отсутствие таких сообщений может свидетельствовать о том, что оккупанты взяли "оперативную паузу", считают в ISW.

Впервые за 133 дня войны Минобороны РФ не сделало никаких заявлений или оценок о своих "территориальных достижениях". Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также: Арестович объяснил, может ли РФ захватить Одессу

Отсутствие таких сообщений может свидетельствовать о том, что оккупанты взяли "оперативную паузу", считают в ISW.

Аналитики считают, что российские войска, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями и попытаются создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить необходимую боевую мощь.

В публикации также пишут, что оккупанты могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

Ранее Зеленский попросил украинцев рассказывать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.