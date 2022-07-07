Ракеты РФ падают вскоре после запуска - соцсети

Из Белгорода и Херсона оккупанты запускали неисправные ракеты.

Прошлой ночью российские войска пытались запустить из Белгорода ракеты в сторону Украины, однако те разрушились в воздухе, а обломки упали на стрелявших. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

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Также сообщается, что прежде такие же ракеты оккупанты запускали из временно находящегося под их контролем Херсона. По словам местных жителей, из 7 выпущенных 4 упало после взлета.

Ранее Зеленский попросил украинцев рассказывать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.