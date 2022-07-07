Джонсон согласился уйти в отставку, но выдвинул условие – СМИ

Британский премьер хочет просидеть в своем кресле до осени

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку при условии, что назначения преемника он продолжит руководить правительством. Об этом пишет BBC.

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"Он говорит, что хочет, чтобы новый лидер Тори был назначен к партийной конференции. Он хочет остаться на посту премьер-министра до этого времени", – говорится в сообщении.

Отметим, что скандал вокруг Бориса Джонсона вспыхнул на прошлой неделе, когда широкой общественности стало известно о неподобающем поведении одного из соратников Джонсона. Заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в ночном клубе. Однако Джонсон всё равно назначил его на новую должность, что и стало спусковым крючком для нынешнего правительственного кризиса.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон вплотную подошел к отставке, но до последнего отказывается уходить.

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