"Болезнь мозга элиты": В Литве высмеяли угрозы РФ "забрать" Аляску у США

Не верят в стране и в угрозы российских политиков о "третьей мировой войне".

Угрожающие войной и атакой на США Медведев и Володин / EPA / UPG

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высмеял угрозы РФ. В том числе, угрозы "забрать" Аляску у США. Соответствующее сообщение дипломат опубликовал на своей странице в Twitter.

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Линкявичюс напомнил, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев угрожает "третьей мировой войной" едва ли не каждую неделю. В это же время глава российской Госдумы Вячеслав Володин попытался угрожать США "возвращением" Аляски.

"Похоже, болезнь мозга "элиты" вступила в новую опасную фазу. Следует убрать от них острые предметы, чтобы не поранились", – подметил бывший министр.

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Напомним, что смеются с "мощи" и "угроз" России не только бывшие литовские чиновники, но и нынешние. Например, накануне глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не видит РФ как агрессора против Запада, ведь она в сотни раз слабее. Запад с легкостью остановит рашистов.

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