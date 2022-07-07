В Переяславе снесли памятник "воссоединению" Украины с Россией
В Переяславе снесли памятник одному из главных мифов пропаганды России. Речь идет о монументе празднования 300-летия "воссоединения" Украины с РФ. Об этом сообщили председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба и глава Переяславской общины Вячеслав Саулко.
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"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в очередной раз доказывали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами и речь идти не может", – указал Кулеба.
В свою очередь Саулко указал, что сегодня, 7 июля, в Переяславе был окончательно разрушен советский миф о вечной дружбе с РФ. Монумент о "воссоединении" уходит официально в историю. Его демонтировали и отправили на хранение.
Снос памятника ранее откладывался из-за ожидания окончательного решения Минкульта. Дело в том, что он находился в Государственном реестре недвижимых памятников.
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Кроме того, чиновники намеренно держали паузу, так как не знали, как действовать в начале полномасштабного российского вторжения. Находившиеся тогда в Киевской области рашисты могли совершить диверсии, узнав, что власти сносят монумент, говорит Саулко.
"Сегодня мы четко декларируем – Переяслав был и является украинским… Сносом памятника мы даем четкий ответ оккупантам – в Переяславе им не рады", – подчеркнул он.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ назвал новые потери российских оккупантов.
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