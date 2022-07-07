Россия запустила ракету Союз со спутником Глонасс-К

Запуск ракеты Союз производил боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил РФ.

С космодрома Плесецк, который расположен в Архангельской области РФ, состоялся успешный запуск ракеты-носителя Союз-2.1б Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные Минобороны РФ,

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Запуск ракеты Союз производил боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил РФ.

"Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета носителя был осуществлен средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что после взлета ракета была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

Ранее Зеленский попросил украинцев сообщать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.